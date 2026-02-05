PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus in Sevelen
Polizei sucht Zeugen

Issum (ots)

Am Mittwoch (04. Februar 2026) kam es in der Zeit von 18:10 Uhr bis 19:10 Uhr an der Straße Letmannsdyck in Issum-Sevelen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter versuchten offenbar zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie das Fenster ein und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten dort Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld und Jacken. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen am Letmannsdyck machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

