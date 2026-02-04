Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr an der B 9 lebensgefährlich verletzt

Abbiegender Pkw erfasst 74-jährigen aus Kevelaer

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (04. Februar 2026) wurde gegen 14:15 Uhr ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Kevelaer schwer verletzt. Er war auf dem Radweg im Kreisverkehr der B 9 (Kölner Straße)/Wettener Straße von der Wettener Straße kommend unterwegs. Als er weiter in Richtung Stadtmitte den Abzweig des Kreisverkehres in Richtung Weeze überqueren wollte, kam es zur Kollision mit einem VW, der den Kreisverkehr in Richtung Weeze verlassen wollte. Dessen 84-jährige Fahrerin aus Straelen hatte den Radfahrer vermutlich übersehen. Der Mann aus Kevelaer wurde aufgrund seiner lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Duisburg transportiert. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Kreis Klever Polizei eingesetzt und zur Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen der polizeiliche Opferschutz. Der Abzweig des Kreisverkehres in Richtung Weeze war bis kurz nach 17:00 Uhr gesperrt. (sp)

