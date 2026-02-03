Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nach Festnahme der Schwester im Oktober jetzt auch der Bruder in Kleve festgenommen

Internationale Haftbefehle gegen 30-jährigen Ungarn vollstreckt

Kleve (ots)

Nachdem am Mittwoch, 01. Oktober 2025 bereits seine Schwester, die zu den meistgesuchtesten Straftäterinnen Ungarns zählte, in Kleve festgenommen wurde, gelang der Fahndungsdienststelle der Klever Polizei am Mittwoch, dem 28. Januar 2026 auch die Festnahme ihres 30-jährigen Bruders. Auch dieser, ebenfalls ungarischer Staatsbürger, war wegen gleichgelagerten Betrugsdelikten mit internationalen Haftbefehlen gesucht worden und konnte in Kleve-Griethausen an seinem Aufenthaltsort ermittelt, angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat das Amtsgericht Kleve am Donnerstag (29. Januar 2026) eine Festhalteanordnung erlassen.

Die Pressemitteilung zur Festnahme der Schwester vom 08.10.2025 "POL-KLE: Kleve - Fahndungserfolg der Klever Polizei International gesuchte Betrügerin festgenommen" finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6133735

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelten die Geschwister nicht gemeinschaftlich. (sp)

