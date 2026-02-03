PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nach Festnahme der Schwester im Oktober jetzt auch der Bruder in Kleve festgenommen
Internationale Haftbefehle gegen 30-jährigen Ungarn vollstreckt

Kleve (ots)

Nachdem am Mittwoch, 01. Oktober 2025 bereits seine Schwester, die zu den meistgesuchtesten Straftäterinnen Ungarns zählte, in Kleve festgenommen wurde, gelang der Fahndungsdienststelle der Klever Polizei am Mittwoch, dem 28. Januar 2026 auch die Festnahme ihres 30-jährigen Bruders. Auch dieser, ebenfalls ungarischer Staatsbürger, war wegen gleichgelagerten Betrugsdelikten mit internationalen Haftbefehlen gesucht worden und konnte in Kleve-Griethausen an seinem Aufenthaltsort ermittelt, angetroffen und widerstandslos festgenommen werden. Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat das Amtsgericht Kleve am Donnerstag (29. Januar 2026) eine Festhalteanordnung erlassen.

Die Pressemitteilung zur Festnahme der Schwester vom 08.10.2025 "POL-KLE: Kleve - Fahndungserfolg der Klever Polizei International gesuchte Betrügerin festgenommen" finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6133735

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen handelten die Geschwister nicht gemeinschaftlich. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 03.02.2026 – 11:53

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Bäckerei / Zeugen gesucht

    Goch (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. Februar 2026) sind unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale an der Gartenstraße eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute konnten jedoch noch nicht gemacht werden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:36

    POL-KLE: Goch - Diebstähle auf Friedhof / Polizei sucht Zeugen

    Goch (ots) - In der jüngsten Vergangenheit kam es auf dem Friedhof am Heribert-Teggers-Weg zu mehreren Diebstählen. Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Woche mehrere Grabgegenstände aus Metall. Der Polizei wurde der Diebstahl von zwei Bronzekreuzen und einer Statue der Mutter Gottes sowie einer Rose, beides ebenfalls aus Bronze, gemeldet. Teils wurden die Gegenstände von Grabsteinen abgeflext, so dass ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 09:45

    POL-KLE: Goch - Mehrere Diebstähle aus Kfz / Zeugen gesucht

    Goch (ots) - In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag (2. Februar 2026) ist es in Goch zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. Auf der Thielenstraße schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines geparkten Audi Q2 ein und entwendeten eine geringe Bargeldsumme aus dem Wagen. Auf der Moyländer Straße gingen die Täter einen VW Touran an. ...

    mehr
