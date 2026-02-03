Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Bäckerei

Zeugen gesucht

Goch (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. Februar 2026) sind unbekannte Täter in eine Bäckerei-Filiale an der Gartenstraße eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Anschließend durchsuchten die Täter den Innenraum nach Diebesgut, genaue Angaben zur Beute konnten jedoch noch nicht gemacht werden. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

