Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mehrere Diebstähle aus Kfz

Zeugen gesucht

Goch (ots)

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag (2. Februar 2026) ist es in Goch zu mehreren Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. Auf der Thielenstraße schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines geparkten Audi Q2 ein und entwendeten eine geringe Bargeldsumme aus dem Wagen. Auf der Moyländer Straße gingen die Täter einen VW Touran an. Auch hier wurde eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Wagen stahlen die Unbekannten diverse Werkzeuge und elektronische Messgeräte. Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Täter am Schnepfenweg in ein abgestelltes Wohnmobil der Marke Fiat. Im Inneren durchsuchten sie die Einbauschränke, genaue Angaben zur Beute waren noch nicht möglich.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell