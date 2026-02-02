Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diese Frau?

Kevelaer (ots)

Am 30. August und 1. September 2025 kam es jeweils zu einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße. Eine weibliche, bisher unbekannte Täterin steckte an beiden Tagen mehrere hochwertige Parfums in eine Tasche, in der Absicht, diese zu stehlen. In beiden Tagen war die Unbekannte jedoch gezwungen, die Taschen im Verkaufsraum zurückzulassen. Bilder der Frau sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/193729

Die Polizei fragt nun: Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise zu ihrer Identität werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell