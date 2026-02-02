PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Junge Fahrerin eines Opel Kombi verursacht Verkehrsunfall in der Innenstadt und flüchtet
Polizei sucht einen beschädigten Opel Insignia Sports Tourer

Rees (ots)

Am Samstag (31. Januar 2026) kam es gegen 19:26 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Innenstadt von Rees. Eine Frau aus Rees wollte mit ihrem Pkw vom Typ Mini Countryman von der Straße Kirchplatz (aus Richtung Kapitelstraße kommend) nach links in die Fallstraße abbiegen. Dort staute sich kurzfristig der Verkehr. Eine junge Frau, die zunächst dort auf der Fallstraße stand, setzte plötzlich ihr Fahrzeug, einen dunklen, vermutlich schwarzen Kombi, zurück und fuhr gegen den Mini. Die junge Frau stellte ihren Wagen zunächst in die Straße Oberstadt, stieg aus und sagte zu der Mini-Fahrerin, dass es ihr leidtue und es nicht ihr Wagen wäre. Während die Mini-Fahrerin die Polizei anrief, stieg die junge Frau wieder in ihren Wagen und fuhr zügig auf der Straße Oberstadt in Richtung Am Bär weg.

Die flüchtige Unfallverursacherin wird wie folgt beschrieben:

   - Jung, ca. 18 - 20 Jahre alt,
   - 160 - 165 cm groß,
   - Blonde und lange Haare, zum Zopf gebunden,
   - Sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Bei dem Unfall verlor das flüchtige Fahrzeug einen Reflektorstreifen, der sich an der linken Seite der hinteren Stoßstange befunden hatte. Nach Auswertung durch das Verkehrskommissariat in Emmerich handelt es sich um ein Fahrzeugteil eines Opel Insignia Sports Tourer.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum verursachenden Fahrzeug geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02922 7850 an das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

