POL-KLE: Goch - Einbruch in Wohnung
Zeugen gesucht
Goch (ots)
Am Samstagabend (31. Januar 2026) sind unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Straße Hunsberg eingedrungen. Eine Nachbarin hörte gegen 21:40 Uhr im Hausflur laute Geräusche und männliche Stimmen und sah etwa zehn Minuten später, wie zwei Männer das Haus verließen. Was aus der Wohnung gestohlen wurde, war bei Anzeigenaufnahme nicht ersichtlich. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell