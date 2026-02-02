POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus
Schmuck gestohlen
Kleve-Reichswalde (ots)
Am Samstag (31. Januar 2026) zwischen 16:15 und 22:40 Uhr sind unbekannte Täter durch eine eingeschlagene Scheibe des Wintergartens in ein Wohnhaus an der Straße Stoppelberg eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
