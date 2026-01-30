Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl: Wer kennt die Tatverdächtigen?

Kerken (ots)

Am Freitag (19. Dezember 2025) kam es zwischen 15:35 Uhr und 15:45 Uhr am Kenger Weg in Kerken zu einem Diebstahl. Die beiden Tatverdächtigen suchten das Ladenlokal eines Discounters auf, verwickelten die Mitarbeitenden in ein Gespräch und entwendeten aus der Kasse einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Tat-verdächtigen wurden durch eine Videokamera bei der Tat videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt die Tatverdächtigen oder kann An-gaben zu Ihm machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/193531

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell