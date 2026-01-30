Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Unverschlossener Pkw entwendet: Fahrzeug durch niederländische Polizei angetroffen und sichergestellt

Kleve-Materborn (ots)

Am Donnerstag (29. Januar 2026) wurde gegen 11:20 Uhr an der Querallee in Kleve ein abgestellter Pkw entwendet. Die 62-jährige Halterin eines Peugeot gab an, der Pkw sei unverschlossenen und mit laufendem Motor am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Materborner Allee abgestellt gewesen, während sie sich an ihrer Wohnanschrift aufhielt. Als die Frau zum Abstellort des Pkws zurückkam, musste Sie feststellen, dass der Wagen entwendet worden war.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde der Pkw durch die Kreispolizeibehörde Kleve zur Fahndung ausgeschrieben und konnte bereits gegen 12:10 Uhr, durch die niederländische Koninklijke Marechaussee, angehalten und kontrolliert werden. Die Kontrollstelle, an welcher der Pkw festgestellt wurde, befand sich auf niederländischem Staatsgebiet (Grenzübergang B9 / N325).

Der 32-jährige beschuldigte Fahrzeugführer wurde festgenommen und einem niederländischen Polizeigewahrsam zugeführt, während der Pkw sichergestellt wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren, welches durch die niederländische Polizei eingeleitet wurde. (pp)

