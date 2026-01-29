Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Öffentlichkeitsfahndung nach Paketdiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am 15. Januar 2026 aus einer Post-Filiale in einem Supermarkt an der Kevelaerer Straße mehrere Pakete. Der Mann steckte diverse kleinere Pakete in eine mitgeführte Tasche und verließ damit den Supermarkt. Der Täter wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/193334

Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell