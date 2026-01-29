PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zusammenstoß zwischen Pedelec-Fahrern
65-Jähriger schwer verletzt

Weeze (ots)

Am Mittwochabend (28. Januar 2026) gegen 17:35 Uhr befuhren ein 65-Jähriger und ein 64-Jähriger, beide aus Weeze, mit ihren Pedelecs leicht versetzt nebeneinander den Radweg an der Weller Straße in Richtung Wemb. Vermutlich aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse erkannte der links fahrende 65-Jährige einen entgegenkommenden Pedelec-Fahrer zu spät. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 45-Jährigen aus Weeze, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Die beiden Männer stürzten, wobei sich der 65-Jährige schwere Verletzungen zuzog, der 45-Jährige hingegen leichte. Der 65-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

