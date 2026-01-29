Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw im Heckbereich beschädigt

Geldern (ots)

Am Montag (26. Januar 2026) kam es zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Clemensstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein abgestellter schwarzer Audi Sportsback, während des Parkvorgangs, beschädigt wurde. Der Wagen, welcher auf eine 57-jährige Frau aus Geldern zugelassen ist, wurde am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite beschädigt.

Die Kripo Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell