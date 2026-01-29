PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw im Heckbereich beschädigt

Geldern (ots)

Am Montag (26. Januar 2026) kam es zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Clemensstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein abgestellter schwarzer Audi Sportsback, während des Parkvorgangs, beschädigt wurde. Der Wagen, welcher auf eine 57-jährige Frau aus Geldern zugelassen ist, wurde am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite beschädigt.

Die Kripo Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren