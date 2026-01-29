PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision zwischen Fußgänger und Pedelec-Fahrer: 83-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) kam es gegen 22:20 Uhr an der Speelberger Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann aus Emmerich überquerte als Fußgänger die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 83-Jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte durch die Kollision zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch das zur Seite gefallene Pedelec wurde dieses als auch ein abgestellter BMW, welcher auf eine 36-jährige Frau aus Kevelaer zugelassen ist, leicht beschädigt. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren