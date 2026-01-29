Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Kollision zwischen Fußgänger und Pedelec-Fahrer: 83-Jähriger zieht sich schwere Verletzungen zu

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) kam es gegen 22:20 Uhr an der Speelberger Straße in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Mann aus Emmerich überquerte als Fußgänger die Fahrbahn und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Der 83-Jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte durch die Kollision zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch das zur Seite gefallene Pedelec wurde dieses als auch ein abgestellter BMW, welcher auf eine 36-jährige Frau aus Kevelaer zugelassen ist, leicht beschädigt. (pp)

