Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kurzwaffe im Auto auf dem Parkplatz des Berufskollegs löst Polizeieinsatz aus
angenommene Gefahrenlage stellt sich als Naivität eines Schülers heraus

Kleve (ots)

Am Mittwoch (28. Januar 2026) wurde der Polizei gegen 12:00 Uhr eine Waffe in einem geparkten Auto auf dem Parkplatz des Berufskollegs in Kleve gemeldet. Diese war vorher von Schülern der Schulleitung gemeldet worden, die sich daraufhin sofort mit der Polizei in Verbindung setzte. Durch die Polizei wurden dann, nachdem sich der Verdacht auf eine Kurzwaffe in dem Fahrzeug bestätigte, umfangreiche Maßnahmen (offen und verdeckt) vor Ort getroffen. Durch zivile Einsatzkräfte konnte gegen 13:30 Uhr eine männliche Person gesichert werden, die sich dem betreffenden Fahrzeug genähert hatte. Der Mann, ein Schüler, gab sofort zu, dass es sich um seine Waffe handelte, die er nur so sichtbar abgelegt hatte, um sie später nicht zu vergessen. Er wurde der Polizeiwache Kleve zugeführt, die Waffe, bei der sich um eine Schreckschusswaffe handelte, wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, da er keine waffenrechtliche Erlaubnis zum Führen einer solchen Waffe hat. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Außenstehende. Die Polizei bedankt sich bei der Leitung des Berufskollegs Kleve für die konstruktive Zusammenarbeit. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

