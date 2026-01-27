Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Geparkter Skoda an der Zevenaarer Straße in Elten beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntag (25. Januar 2026) wurde in der Zeit von 17:28 Uhr bis 18:01 Uhr an der Zevenaarer Straße (B 8) in Elten ein geparkter Pkw beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Der weiße Skoda Fabia war an der rechten Seite in Fahrtrichtung Zevenaar in Höhe Hausnummer 86 abgestellt worden. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich in der Vorbeifahrt den linken Außenspiegel beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen dieser Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum Verursacher machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell