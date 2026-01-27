PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Kfz
Golf mit dem Kennzeichen KLE-QL920 entwendet

Kleve-Griethausen (ots)

Am Montag (26. Januar 2026) gegen 18:50 Uhr parkte ein Mann seinen VW Golf auf dem Fischerweg und ging kurz in Haus. Dabei ließ er den Wagen unverschlossen. Als er nur wenige Minuten später zurückkehrte, war der Wagen nicht mehr da. Der graue VW Golf aus dem Jahr 2004 trug das Kennzeichen KLE-QL920. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl oder zu Sichtungen des Wagens bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

