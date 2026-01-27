Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nächster Termin der Seniorenkino-Reihe am 3. Februar 2026: Expertin informiert vor Filmbeginn über Betrugsmaschen

Kreis Kleve/ Kleve (ots)

Am Dienstag, 3. Februar 2026, findet der nächste Termin der Seniorenkino-Reihe im Kino an der Tichelstraße statt. Vor der Filmvorführung informiert dieses Mal Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau, Präventionsexpertin der Kreispolizeibehörde Kleve, über die Betrugsformen Phishing, Anlagebetrug und Fakeshops, die vor allem online und im Internet stattfinden.

Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. Im Anschluss an den Kurzvortrag der Polizei steht der Film mit dem Titel "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", eine deutsche Dramödie, auf dem Programm. Nach dem Film steht die Präventionsexpertin noch für Fragen und einen persönlichen Austausch zur Verfügung. Der vom Kino erhobene Eintritt kostet 7,50 Euro. Die Veranstaltungsreihe ist bis einschließlich März vorgeplant, der nächste Termin findet daher am 3. März 2026 statt.

