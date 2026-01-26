POL-KLE: Geldern - Unbekanntes Fahrzeug rammt Verkehrszeichen und schleift dieses mit / Polizei sucht Zeugen

Kreispolizeibehörde Kleve

Am Samstag (24.01.2026) gegen 13:53 Uhr wurde der Polizei eine Unfallflucht in Geldern an der Kreuzung Kölner Straße (B 9)/Krefelder Straße (Landstraße 478)/Deselaersweg gemeldet. Dort wurde ein Verkehrszeichen "Rechts vorbei" durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist davon auszugehen, dass das unbekannte Fahrzeug von der B9 kommend in die Krefelder Straße abgebogen ist. Aus bisher unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug im Einmündungsbereich nach links von der Fahrbahn ab und touchierte das Verkehrszeichen "Rechts vorbei", welches auf der Mittelinsel für den Verkehr aus Richtung Geldern aufgestellt war. Das Verkehrszeichen wurde dabei mit dem Betonfundament herausgerissen und dann vermutlich unter dem Fahrzeug zunächst über die Gegenfahrbahn und dann in einem Bogen nach rechts etwa 50 Meter mitgeschleift. Das unbekannte Fahrzeug hat dann vermutlich am rechten Fahrbahnrand der Krefelder Straße angehalten. Der Fahrzeugführer oder die Fahrzeugführerin dürfte dann das Verkehrszeichen vom Fahrzeug gelöst haben und es in den Grünstreifen geworfen haben. Dort wurde es durch die Polizeibeamten aufgefunden. Aufgrund der noch auf der Fahrbahn vorhandenen Schleif- und Dreckspuren kann angenommen werden, dass sich der Unfall zeitnah vor der Meldezeit zugetragen haben muss, da offensichtlich noch nicht allzu viele Fahrzeuge über die Spuren gefahren sind. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. dem verursachenden Fahrzeug machen können. Verkehrsteilnehmer, die nähere Angaben zur Unfallzeit machen können, weil sie die Beschädigungen beispielsweise schon vor der Meldezeit (s.o.) festgestellt haben, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

