Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Linienbus im Begegnungsverkehr beschädigt

Verursachender Lkw entfernt sich unerkannt

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (22. Januar 2026) kam es an der Rheinbrücke Emmerich-Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Linienbus der NIAG fuhr von Emmerich aus in Richtung Kleve, als ihm gegen 11:05 Uhr zu Beginn der Baustelle vor der Rheinbrücke ein weißer Lkw entgegen kam. Dieser touchierte den Bus im Bereich des linken Außenspiegels, so dass dieser beschädigt wurde. Der Lkw fuhr weiter, der Fahrer/die Fahrerin meldete sich auch nachträglich nicht bei der Polizei. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Lkw mache können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

