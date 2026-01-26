Wachtendonk-Wankum (ots) - In der vergangenen Woche zwischen dem 17. Januar und dem 24. Januar 2026 kam es zu zwei Diebstählen auf den Friedhof am Hamesweg in Wankum. Unbekannte Täter entwendeten von zwei Gräbern ein Grablicht aus Bronze und eine Bronzefigur. Da die Figur fest verschraubt war, entstand ein Schaden am Grabstein. An einem weiteren Grab wurde eine Stele aus Messing entwendet. Die Kripo Geldern hat die ...

