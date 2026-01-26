POL-KLE: Goch - Einbruch in Bäckerei
Zeugen gesucht
Goch (ots)
Zwischen Sonntag, 12:30 Uhr, und Montag (26. Januar 2026), 04:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Gartenstraße eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten den Verkaufsraum nach Diebesgut und entwendeten die Lade der Kasse. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob und wieviel Geld sich in der Kasse befand. Zeugenhinweise zum Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)
