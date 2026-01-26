PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Bäckerei
Zeugen gesucht

Goch (ots)

Zwischen Sonntag, 12:30 Uhr, und Montag (26. Januar 2026), 04:00 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Gartenstraße eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Sie durchsuchten den Verkaufsraum nach Diebesgut und entwendeten die Lade der Kasse. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war nicht bekannt, ob und wieviel Geld sich in der Kasse befand. Zeugenhinweise zum Einbruch werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 11:18

    POL-KLE: Goch - Diebstahl aus PKW / Täter auf Überwachungsvideo zu sehen

    Goch (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (26. Januar 2026) gegen 01:00 Uhr hat ein unbekannter Täter auf dem Boeckelter Weg die Scheibe eines dort geparkten Audi Q5 eingeschlagen und eine Hundekörbchen von der Rückbank des Wagens gestohlen. Der Täter ist auf dem Video einer Überwachungskamera zu sehen. Demnach handelt es sich um einen Mann mit schlanker ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:54

    POL-KLE: Wachtendonk - Diebstähle auf Friedhof / Zeugen gesucht

    Wachtendonk-Wankum (ots) - In der vergangenen Woche zwischen dem 17. Januar und dem 24. Januar 2026 kam es zu zwei Diebstählen auf den Friedhof am Hamesweg in Wankum. Unbekannte Täter entwendeten von zwei Gräbern ein Grablicht aus Bronze und eine Bronzefigur. Da die Figur fest verschraubt war, entstand ein Schaden am Grabstein. An einem weiteren Grab wurde eine Stele aus Messing entwendet. Die Kripo Geldern hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren