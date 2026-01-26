POL-KLE: Goch - Diebstahl aus PKW
Täter auf Überwachungsvideo zu sehen
Goch (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag (26. Januar 2026) gegen 01:00 Uhr hat ein unbekannter Täter auf dem Boeckelter Weg die Scheibe eines dort geparkten Audi Q5 eingeschlagen und eine Hundekörbchen von der Rückbank des Wagens gestohlen. Der Täter ist auf dem Video einer Überwachungskamera zu sehen. Demnach handelt es sich um einen Mann mit schlanker Statur, bekleidet mit dunkler Hose, dunkler Jacke, hellen Sportschuhen und Mütze. Der Täter führte eine Umhängetasche mit sich. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
