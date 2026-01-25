Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Polizei zieht betrunkenen LKW-Fahrer aus dem Verkehr

Kevelaer (ots)

Am Samstag 24.01.2026 um 10:45 Uhr teilte ein aufmerksamer Pkw-Fahrer der Polizeileitstelle Kleve mit, dass sich auf der BAB 57 ein LKW Scania mit Auflieger befinden würde, der mit deutlichen Schlangenlinien in Richtung Niederlande fahren würde. Als der Lkw in Uedem von der Autobahn abfuhr konnten Beamte der Polizeiwache Goch herangeführt und der Lkw zur Verkehrskontrolle angehalten werden. Hierbei fiel der 30-jährige LKW-Fahrer mit einer deutlichen Alkoholisierung auf, die im Rahmen des Vortestes weit über dem erlaubten Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit (dieser liegt bei 1,1 Promille) lag. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell