Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Geschäft für Tabakwaren - Zeugen gesucht

Kleve-Kellen (ots)

Am Samstagmorgen (24.01.26) um 03:05 Uhr brachen zwei unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Tabakwaren an der Emmericher Straße ein. Sie verschafften sich durch Einschlagen des Glaseinsatzes der Eingangstür Zutritt zum Ladenlokal und griffen gezielt zu Tabakwaren und E-Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie in in unbekannte Richtung. Beide Täter waren maskiert, trugen dunkle Oberbekleidung, weiße Schuhe und Handschuhe. Die Tabakwaren wurden in Einkaufstaschen (Tüten) abtransportiert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821-5040.(Lst)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell