POL-KLE: Emmerich am Rhein - Saxonette gestohlen
Polizei sucht Zeugen
Emmerich am Rhein (ots)
Am Donnerstag (22.Januar 2026) wurde in Emmerich ein Mofa vom Typ Sachs Saxonette entwendet. Die Tat geschah zwischen 17:43 und 18:46 Uhr an der Van-Gülpen-Straße. Das silberfarbene Mofa war im Bereich der Grundstückseinfahrt zur Hausnummer 37 a verschlossen abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl machen könne. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell