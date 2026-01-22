PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter Audi am Schwimmbad in Straelen beschädigt
Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht

Straelen (ots)

Am Sonntag (18. Januar 2026) wurde auf dem Parkplatz des Schwimmbades an der Lingsforter Straße in Straelen ein geparkter Pkw beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Der blaue Pkw der Marke Audi war in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und etwa 14:30 Uhr mittig in der mittleren Parkreihe am Schwimmbad abgestellt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen rechten Felge. Die Polizei ermittelt jetzt in dieser Unfallflucht und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

