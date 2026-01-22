PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Anwohnerin beobachtet Täter
Mann flüchtet in blauem Kombi

Straelen (ots)

Am Mittwoch (21. Januar 2026) gegen kurz nach 15:30 Uhr sah die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte an der Römerstraße, wie ein unbekannter Mann an der Haustür der benachbarten, aktuell leerstehenden, Haushälfte herumhebelte. Sie ging nach draußen und sprach den Mann an, der daraufhin in einen blauen Kombi mit niederländischem Kennzeichen und Anhänger einstieg und davonfuhr. Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 60 bis 70 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65m groß. Er hatte einen grauen Bart, sein Erscheinungsbild war eher ungepflegt. Der Mann trug eine dunkelblaue Jeans, eine blaue Jacke und Arbeitsschuhe. Er sprach deutsch mit niederländischem Akzent. Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:20

    POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Lagerhalle / Zeugen gesucht

    Emmerich (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmorgen (21. Januar 2026) haben sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände einer Lagerhalle am Löwenberger Hof verschafft, indem sie das Tor zum Grundstück gewaltsam öffneten. Sie drangen anschließend in eine Lagerhalle ein. Genaue Angaben zur Beute waren bislang nicht möglich. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 18:04

    POL-KLE: Kevelaer - Defekter Frontscheinwerfer führt zu drei Strafanzeigen

    Kevelaer (ots) - Polizeibeamte des Verkehrsdienstes der Polizei hielten am Dienstag (20. Januar 2026) in Kevelaer-Twisteden einen Pkw aufgrund eines defekten Hauptscheinwerfers an. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug aufgrund fehlender Haftpflichtversicherung zur Entstempelung ausgeschrieben war. Nach Rücksprache mit dem ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 17:40

    POL-KLE: Emmerich am Rhein - Lkw-Spiegel auf Rheinbrücke beschädigt / Polizei sucht Zeugen

    Emmerich am Rhein (ots) - Am Mittwoch (21. Januar 2026) kam es gegen 06:50 Uhr auf der Rheinbrücke zwischen Emmerich am Rhein und Kleve (Bundesstraße 220) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine rote Sattelzugmaschine mit Auflieger war in Richtung Emmerich unterwegs, als auf der Rheinbrücke ein anderes Fahrzeug des Gegenverkehrs den linken Außenspiegel beschädigte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren