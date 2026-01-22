Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Anwohnerin beobachtet Täter

Mann flüchtet in blauem Kombi

Straelen (ots)

Am Mittwoch (21. Januar 2026) gegen kurz nach 15:30 Uhr sah die Bewohnerin einer Doppelhaushälfte an der Römerstraße, wie ein unbekannter Mann an der Haustür der benachbarten, aktuell leerstehenden, Haushälfte herumhebelte. Sie ging nach draußen und sprach den Mann an, der daraufhin in einen blauen Kombi mit niederländischem Kennzeichen und Anhänger einstieg und davonfuhr. Der Tatverdächtige wird beschrieben als etwa 60 bis 70 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,65m groß. Er hatte einen grauen Bart, sein Erscheinungsbild war eher ungepflegt. Der Mann trug eine dunkelblaue Jeans, eine blaue Jacke und Arbeitsschuhe. Er sprach deutsch mit niederländischem Akzent. Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Person machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell