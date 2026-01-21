Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Lkw-Spiegel auf Rheinbrücke beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

Am Mittwoch (21. Januar 2026) kam es gegen 06:50 Uhr auf der Rheinbrücke zwischen Emmerich am Rhein und Kleve (Bundesstraße 220) zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine rote Sattelzugmaschine mit Auflieger war in Richtung Emmerich unterwegs, als auf der Rheinbrücke ein anderes Fahrzeug des Gegenverkehrs den linken Außenspiegel beschädigte und sich anschließend in Richtung Kleve entfernte. Ein nachträgliche Meldung des Unfallverursachers bei der Polizei erfolgte bisher nicht. Aufgrund der Höhe der Anstoßstelle kann davon ausgegangen werden, das ein ähnliches Fahrzeug (Lkw oder Bus) den Schaden verursacht hat. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

