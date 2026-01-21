Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diese Frauen?

Kerken-Nieukerk (ots)

Drei unbekannte weibliche Tatverdächtige betraten am 16. Oktober 2025 einen Supermarkt und befüllten einen Einkaufswagen mit diversen Lebensmitteln. Eine der Tatverdächtigen verließ das Geschäft und hielt die Eingangstür offen. Die beiden anderen Tatverdächtigen versuchten mit dem Einkaufswagen durch den Eingang das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu zahlen. Der Einkaufswagen konnte draußen durch eine Verkäuferin gesichert werden. Zwei der Tatverdächtigen konnten fotografiert werden, die Bilder sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192373

Wer kann Hinweise zu den beiden abgebildeten Frauen geben? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell