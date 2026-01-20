PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Absage des Vortrags "Umgang mit Social Media"

Kreis Kleve (ots)

Der für den morgigen Mittwoch (21. Janaur 2026) geplante Vortrag zum Thema "Social Media" im Familienzentrum Mäuseburg kann leider aufgrund einer Erkrankung des Referenten nicht stattfinden. Wir bemühen uns um einen Nachholtermin, über den rechtzeitig informiert wird. (cs)

