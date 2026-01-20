Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt diese Männer?

Geldern (ots)

Am 19. September 2025 betrat ein unbekannter Tatverdächtiger den Verkaufsraum eines Mobilfunkanbieters und schaute sich die ausgestellten, neuen Smartphones an. Ein weiterer Tatverdächtiger öffnete kurz darauf die Tür des Geschäfts, im gleichen Moment riss der Tatverdächtige im Laden drei Smartphones von ihren Sicherungskabeln ab. Die beiden Männer rannten dann gemeinsam aus dem Geschäft.

Bilder der beiden Tatverdächtigen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192346

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zur Tat oder den abgebildeten Personen geben? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell