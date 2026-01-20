PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl
Wer kennt diese Männer?

Geldern (ots)

Am 19. September 2025 betrat ein unbekannter Tatverdächtiger den Verkaufsraum eines Mobilfunkanbieters und schaute sich die ausgestellten, neuen Smartphones an. Ein weiterer Tatverdächtiger öffnete kurz darauf die Tür des Geschäfts, im gleichen Moment riss der Tatverdächtige im Laden drei Smartphones von ihren Sicherungskabeln ab. Die beiden Männer rannten dann gemeinsam aus dem Geschäft.

Bilder der beiden Tatverdächtigen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192346

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zur Tat oder den abgebildeten Personen geben? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:55

    POL-KLE: Goch - Vermisste Frau aus Goch tot in den Niederlanden aufgefunden

    Goch (ots) - Wie das ermittelnde Kriminalkommissariat in Kalkar mitteilt, handelt es sich bei der am Samstag (17. Januar 2026) in der Niers bei Milsbeek/Niederlande aufgefunden Leiche zweifelsfrei um die seit Montag (12. Januar 2026) vermisste 80-jährige Helga C. aus Goch. Die genauen Umstände des Todes sind jetzt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der deutschen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:05

    POL-KLE: Kleve - 2. Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am Sonntag / Getöteter Mann nach Verkehrsunfall identifiziert / Verletzte weiterhin in Lebensgefahr

    Kleve (ots) - Der bei dem Verkehrsunfall am Sonntag (18. Januar 2026) in Kleve getötete Mann konnte am Montag (19. Januar 2026) identifiziert werden. Durch den polizeilichen Opferschutz konnten die nächsten Angehörigen des 21-jährigen Mannes, der in Kleve wohnhaft war, jetzt informiert und betreut werden. Bei ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:26

    POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall / PKW kollidiert mit Baum

    Issum-Sevelen (ots) - Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich auf der Duisburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 76-Jähriger aus Duisburg war mit einem LKW samt Sattelauflieger auf der Straße Eckesdyk unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Duisburger Straße nach links in Richtung Sevelen ab. Dabei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren