Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Vermisste Frau aus Goch tot in den Niederlanden aufgefunden

Goch (ots)

Wie das ermittelnde Kriminalkommissariat in Kalkar mitteilt, handelt es sich bei der am Samstag (17. Januar 2026) in der Niers bei Milsbeek/Niederlande aufgefunden Leiche zweifelsfrei um die seit Montag (12. Januar 2026) vermisste 80-jährige Helga C. aus Goch. Die genauen Umstände des Todes sind jetzt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der deutschen Polizei, derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell