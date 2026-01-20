PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Vermisste Frau aus Goch tot in den Niederlanden aufgefunden

Goch (ots)

Wie das ermittelnde Kriminalkommissariat in Kalkar mitteilt, handelt es sich bei der am Samstag (17. Januar 2026) in der Niers bei Milsbeek/Niederlande aufgefunden Leiche zweifelsfrei um die seit Montag (12. Januar 2026) vermisste 80-jährige Helga C. aus Goch. Die genauen Umstände des Todes sind jetzt Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der deutschen Polizei, derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:05

    POL-KLE: Kleve - 2. Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am Sonntag / Getöteter Mann nach Verkehrsunfall identifiziert / Verletzte weiterhin in Lebensgefahr

    Kleve (ots) - Der bei dem Verkehrsunfall am Sonntag (18. Januar 2026) in Kleve getötete Mann konnte am Montag (19. Januar 2026) identifiziert werden. Durch den polizeilichen Opferschutz konnten die nächsten Angehörigen des 21-jährigen Mannes, der in Kleve wohnhaft war, jetzt informiert und betreut werden. Bei ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:26

    POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall / PKW kollidiert mit Baum

    Issum-Sevelen (ots) - Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich auf der Duisburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 76-Jähriger aus Duisburg war mit einem LKW samt Sattelauflieger auf der Straße Eckesdyk unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Duisburger Straße nach links in Richtung Sevelen ab. Dabei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:21

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Trafostation / Kabel entwendet

    Goch (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Montagmorgen (19. Januar 2026) zwischen 00:00 und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Trafostation an der Straße Am Mooshof verschafft. Sie trennten mehrere Kabel an den Trafos ab und entwendeten diese. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren