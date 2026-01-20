Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall

PKW kollidiert mit Baum

Issum-Sevelen (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich auf der Duisburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 76-Jähriger aus Duisburg war mit einem LKW samt Sattelauflieger auf der Straße Eckesdyk unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Duisburger Straße nach links in Richtung Sevelen ab. Dabei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW, der auf der Duisburger Straße ebenfalls in Richtung Sevelen fuhr. Der 86-Jährige aus Issum musste nach ersten Erkenntnissen mit seinem Renault eine Gefahrenbremsung durchführen, wich aus und kam dabei von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn, bei dem Zusammenstoß trug der Fahrer schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. (cs)

