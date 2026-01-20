PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall
PKW kollidiert mit Baum

Issum-Sevelen (ots)

Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich auf der Duisburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 76-Jähriger aus Duisburg war mit einem LKW samt Sattelauflieger auf der Straße Eckesdyk unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Duisburger Straße nach links in Richtung Sevelen ab. Dabei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW, der auf der Duisburger Straße ebenfalls in Richtung Sevelen fuhr. Der 86-Jährige aus Issum musste nach ersten Erkenntnissen mit seinem Renault eine Gefahrenbremsung durchführen, wich aus und kam dabei von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn, bei dem Zusammenstoß trug der Fahrer schwere Verletzungen davon. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:21

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Trafostation / Kabel entwendet

    Goch (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Montagmorgen (19. Januar 2026) zwischen 00:00 und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Trafostation an der Straße Am Mooshof verschafft. Sie trennten mehrere Kabel an den Trafos ab und entwendeten diese. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:02

    POL-KLE: Issum - Roter Radlader gestohlen / Zeugen gesucht

    Issum-Sevelen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Januar 2026) haben unbekannte Täter auf dem Bongersdyck einen Radlader vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes gestohlen. Das rote Fahrzeug der Marke Schäffer war in einem Stall abgestellt. An dem Radlader war vorne ein dreieckiges Schiebeschild befestigt, ein Kennzeichen trug er nicht. Zeugen, die Hinweise im dem Zusammenhang geben können, wenden ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:52

    POL-KLE: Kerken - Einbruch in Pfarrbüro / Scheibe eingeschlagen

    Kerken-Aldekerk (ots) - Am Montag (19. Januar 2026) zwischen 13:10 und 16:15 Uhr sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Pfarrbüro an der Marktstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Hauses. Genaue Angaben zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren