POL-KLE: Issum - Roter Radlader gestohlen
Zeugen gesucht

Issum-Sevelen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Januar 2026) haben unbekannte Täter auf dem Bongersdyck einen Radlader vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes gestohlen. Das rote Fahrzeug der Marke Schäffer war in einem Stall abgestellt. An dem Radlader war vorne ein dreieckiges Schiebeschild befestigt, ein Kennzeichen trug er nicht. Zeugen, die Hinweise im dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

