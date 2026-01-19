PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Grundstücksmauer in Haldern beschädigt
Verursacher flüchtig

Rees (ots)

Am Samstag (17. Januar 2026) wurde in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:36 Uhr eine ca. 30 cm hohe Grundstücksmauer an der Lohstraße in Rees-Haldern beschädigt. Dabei wurden Steine von der Mauer auf die Fahrbahn gedrückt. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dieser Verkehrsunfallflucht machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

