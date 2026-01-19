Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Rennradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Geldern-Kapellen (ots)

Am Samstagvormittag (17. Januar 2026) gegen 11:15 Uhr war ein 68-Jähriger aus Tönisvorst mit seinem Rennrad auf dem Geh- und Radweg an der Beerenbrouckstraße unterwegs. Aus bisher unklarer Ursache stürzte er und verletzte sich dabei schwer. Eine vorbeifahrende Autofahrerin sah den am Boden liegenden Mann, kümmerte sich zunächst um ihn und informierte die Rettungskräfte, welche den 68-Jährigen in eine Klinik brachten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

