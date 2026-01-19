Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kennt diesen Mann?

Weeze (ots)

Am 23. September 2025 entwendeten unbekannte Täter eine Geldbörse aus einem unverschlossenen PKW. Noch am selben Tag wurde eine Debitkarte aus der Geldbörse bei mehreren Zahlungen eingesetzt, unter anderem in einem Supermarkt am Cyriakus Platz in Weeze. Der Unbekannte, der die Karte nutzte, wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Bilder des Mannes sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/192170

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise werden von der Kripo Goch unter 02823 1080 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell