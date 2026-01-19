PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 1. Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall in Kleve
Unfallzeuge dringend gesucht

Kleve (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (18. Januar 2026) hat sich, wie gemeldet, auf der Ringstraße in Kleve ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Mann getötet sowie ein weiterer Mann und eine Frau lebensgefährlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat das Fahrzeug, ein Vauxhall ("britischer Opel") mit polnischen Kennzeichen, ein anderes Fahrzeug auf der Ringstraße in Richtung Markt Linde überholt. Der Fahrer dieses Fahrzeuges ist derzeit nicht bekannt und wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen! Das gleiche gilt für direkte Unfallzeugen, die bisher noch nicht von der Polizei erfasst wurden. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040. Die beiden verletzten Personen konnten zwischenzeitlich identifiziert werden, es handelt sich dabei um eine 30-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann, beide mit polnischer Staatsangehörigkeit. Sie schweben beide weiterhin in Lebensgefahr. Die Identität des an Ort und Stelle verstorbenen Mannes ist weiterhin nicht bekannt.

Die Ursprungsmeldung "Kleve - Schwerer Verkehrsunfall in der Klever Innenstadt / Ein Toter und zwei lebensgefährlich Verletzte" finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6198678(sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

