FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung 2026 der Ortsfeuerwehr Nienhagen

Nienhagen (ots)

Zahlreiche Mitglieder und Gäste der Ortsfeuerwehr Nienhagen fanden sich trotz des winterlichen Wetters am Abend des 10.01.2026 im Restaurant Jahnstuben zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Nienhagen ein. Ortsbrandmeister Holger van Oeffelt konnte besonders Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, die Feuersschutzausschussvorsitzende Gonca Kaftan, den Bürgermeister der Gemeinde Nienhagen Jörg Makel, den zuständigen Bauamtsleiter Sören Wolter, Gemeindebrandmeister Frank-Oliver Stantze, dessen Stellvertreter Daniel Domas-Narjes, den Fachberater Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dominik Völz, die Ehrengemeindebrandmeister Jürgen-Heinrich Mohwinkel und Heiko Schworm, den Ehrenortsbrandmeister Dietmar Kempf und die Delegation der Partnerfeuerwehr Fallersleben. Nach der Begrüßung hielt Holger van Oeffelt seinen Jahresbericht für 2025. Die Ortsfeuerwehr Nienhagen wurde im vergangenen Jahr zu insgesamt 53 Einsätzen und Übungen alarmiert. Diese gliedern sich in 23 Brandeinsätze 17 technische Hilfeleistungen, 12 First Responder Einsätze, 1 Gefahrguteinsatz und zwei Übungen. Zurzeit hat die Ortsfeuerwehr 47 aktive Mitglieder, 12 Mitglieder in der Alters- und Ehrenabteilung, 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr und 236 Fördernde. In ihren Grußworten bedankte sich Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer für die geleistete Arbeit: "Ich bin sehr stolz, auf jeden Einzelnen und auf das, was Sie für unsere Gemeinschaft leisten." Gonca Kaftan bedankte sich bei den Einsatzkräften und besonders deren Familien für die flexible und ständige Verfügbarkeit. Auch Frank-Oliver Stantze und Jörg Makel richteten Grußworte an die Versammlung. Bei den Anschließenden Wahlen wurde Stephan Klein zum neuen Zeugwart der Ortsfeuerwehr gewählt. Ebenfalls konnte Gottlieb Ginger in das Amt des Kassenprüfers gewählt werden. Anschließend standen Ehrungen, Beförderungen und Ernennungen auf der Tagesordnung. Christian Hoog wurde durch Claudia Sommer das Niedersächsische Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre Dienstzeit verliehen. Detlef Lange wurde anlässlich seines Ausscheidens aus dem aktiven Feuerwehrdienst nach 54 Dienstjahren durch Frank-Oliver Stantze mit der Feuerwehrehrennadel der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen ausgezeichnet und anschließend einstimmig zum Ehrenmitglied der Ortsfeuerwehr Nienhagen gewählt. Die Beförderungen und Ernennungen stellten sich in diesem Jahr als besonderer als sonst dar, da im vergangenen Jahr durch das Inkrafttreten der neuen Feuerwehrverordnung die Dienstgrade in Niedersachsen vollständig geändert wurden. Hierdurch erhält jedes Mitglied der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung einen neuen Dienstgrad, beziehungsweise veränderte Dienstgradschlaufen. Neben dieser für alle notwendigen Umstellung wurden folgende Ernennungen und Beförderungen ausgesprochen:

- Michael Stamm wurde zum Feuerwehrmannanwärter ernannt

- Lars Ehlers wurde zum Feuerwehrmann ernannt

- Anton Hinz wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert

- Jens Sebastian wurde zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert

- Moritz Höflich wurde zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert

- Christian Stein wurde zum Ersten Hauptfeuerwehrmann befördert

- Benjamin Blümel wurde zum Brandmeister befördert

- Thomas Globig wurde zum Hauptbrandmeister befördert

- Uwe Papenburg wurde zum Ersten Hauptbrandmeister befördert

- Stephan Wedekind wurde zum Ersten Hauptbrandmeister befördert

- Stephan Runge wurde zum Ersten Hauptbrandmeister befördert

- Heiko Wiechert wurde zum Ersten Hauptbrandmeister befördert

- Daniel Domas-Narjes wurde zum Ersten Hauptbrandinspektor befördert

Im Anschluss an die Beförderungen wurde Benjamin Bössow zum kommissarischen Zugführer des Gefahrgutzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen ernannt. Nachdem es im Anschluss keine weiteren Anträge gab, schloss Holger van Oeffelt die Sitzung und wünschte allen Erschienenen alles Gute für das kommende Jahr.

