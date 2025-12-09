Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Gasgeruch in Wohnhaus - vier verletzte Personen

Nienhagen (ots)

Am frühen Morgen des 08.12.2025 wurden die Ortsfeuerwehren Nienhagen und Wathlingen, der Rettungsdienst und die Polizei um 02:07 Uhr in die Straße "Fahrenhorst" in Nienhagen alarmiert. Hier sollte es in einem Wohnhaus zu einem Gasaustritt gekommen sein. Vor Ort konnten die ersten Einsatzkräfte insgesamt vier Personen feststellen, die sich bereits selbstständig aus dem Gebäude begeben haben. Die Anwohner gaben an, Gasgeruch und ein Zischen wahrgenommen zu haben. Hierauf wurden die Fenster und Türen geöffnet und das Haus verlassen. Durch einen Atemschutztrupp wurde das Gebäude mit einem Mehrgasmessgerät abgesucht, wobei zunächst keine auffällige Gaskonzentration oder eine Leckage festgestellt werden konnte. Der Hauptgashahn wurde geschlossen und der Energieversorger hinzugezogen. Gemeinsam mit diesem wurde im Verlauf die gesamte Gasleitung und die Heizung mit feineren Messgeräten gemessen, wobei weiterhin nichts festgestellt werden konnte. Die vier Anwohner wurden durch den Rettungsdienst betreut und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Zu Art und Ursache der Verletzungen können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Nach ca. 90 Minuten war der Einsatz für die ca. 35 Einsatzkräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell