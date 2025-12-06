Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Abschließende Kommandositzung der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Wathlingen

Adelheidsdorf (ots)

Zur Abschlusssitzung des Samtgemeindekommandos trafen sich die Führungskräfte und Funktionsträger der Samtgemeindefeuerwehr Wathlingen am 05.12.2025 im Feuerwehrhaus Adelheidsdorf. Gemeindebrandmeister Frank Oliver Stantze konnte besonders die Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, die Feuerschutzausschussvorsitzende Gonca Kaftan und den zuständigen Bauamtsleiter Sören Wolter begrüßen. Nach einem Austausch über den Sachstand innerhalb der Ortsfeuerwehren und einem Vorausblick in das Jahr 2025 standen Ernennungen, Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung. Heiko Wendt wurde erneut zum Gemeindejugendwart berufen. Thomas Globig wird ebenfalls das Amt des Gemeindebeauftragten für die Feuerwehrverwaltungssoftware "FeuerOn" weiterhin wahrnehmen und wurde folglich erneut berufen. Neu im Kommando ist Leon Buff; dieser wurde in das Amt des Gemeindeatemschutzbeauftragten berufen. Als Gemeindesprecher für Brandschutzerziehung wird Dietmar Kempf sein Amt fortführen; auch er wurde erneut berufen. Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Daniel Domas-Narjes wurde anschließend durch die Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer zum Brandmeister befördert. Im Anschluss richteten die Gäste Grußworte an die Runde. Claudia Sommer bedankte sich für die stetige Einsatzbereitschaft und stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Samtgemeinderat und Verwaltung. Gonca Kaftan bedankte sich für die ehrenamtlich geleistete Arbeit und die stetig hohe Einsatzbereitschaft. Nach etwas mehr als zweieinhalb Stunden beendete Frank Oliver Stantze die Sitzung und wünschte allen Anwesenden frohe Festtage.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell