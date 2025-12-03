Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Feuer in ehemaligem Trafohäuschen - Ortsfeuerwehr Wathlingen im Einsatz

Wathlingen (ots)

Am 03.12.2025 wurde die Ortsfeuerwehr Wathlingen um 19:10 Uhr zu einem brennenden Trafohäuschen alarmiert. Die Polizei hatte das Feuer gemeldet, das sich in der Verlängerung der Straße "Auf der Heide" befand. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um ein ehemaliges, mittlerweile leerstehendes Trafohäuschen handelt. In diesem brannten kleine Mengen an Unrat. Eine Gefahr der Ausbreitung bestand nicht. Das Feuer wurde durch einen Atemschutztrupp mittels eines C-Rohres gelöscht. Im Einsatz waren neun Einsatzkräfte und ein Löschfahrzeug der Ortsfeuerwehr Wathlingen.

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell