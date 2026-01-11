FW Wathlingen: Jahreshauptversammlung 2026 der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf

Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

Am Abend des 09.01.2026 konnte Ortsbrandmeister Olaf Rebmann trotz des winterlichen Wetters zahlreiche Mitglieder und Gäste der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf und der Jugendfeuerwehr zur Jahreshauptversammlung begrüßen. Besonders begrüßte er Samtgemeindebürgermeisterin Claudia Sommer, Gemeindebrandmeister Frank-Oliver Stantze, dessen Stellvertreter Daniel Domas-Narjes, die Ehrengemeindebrandmeister Jürgen-Heinrich Mohwinkel und Heiko Schworm, Brandabschnittsleiter Axel Kernbach, Regierungsbrandmeister Dirk Heindorff und die Bürgermeisterin der Gemeinde Adelheidsdorf Heike Behrens. Als Besonderheit in diesem Jahr konnte Olaf Rebmann seinem Stellvertreter Rainer Völz gratulieren, der nicht nur an seinem Geburtstag zur Jahreshauptversammlung erschienen ist, sondern gemeinsam mit seiner Frau Britta das Abendessen vorbereitet und gespendet hat. Als Dank wurde beiden ein Gutschein für ein Essen in den Jahnstuben überreicht. Im Rahmen der Grußworte der Gäste bedankte sich Claudia Sommer unter anderem herzlich für die geleisteten Stunden und das nicht selbstverständliche Engagement und sicherte zu, dass die Verwaltung und Politik weiterhin hinter der Feuerwehr stehen. Frank-Oliver Stantze berichtete aus über Entwicklungen und Anstehende Neuerungen in der Samtgemeindefeuerwehr. Auch Axel Kernbach und Dirk Heindorff richteten Grußworte aus und berichteten aus ihren Bereich auf Kreis- und Bezirksebene. Heike Behrens bedankte sich für die Arbeit der Ehrenamtlichen und sichert eine Spende der Gemeinde zu. Anschließend hielt Olaf Rebmann den Jahresbericht der Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf für das Jahr 2025. Diese besteht aktuell aus 218 Mitglieder; 27 aktive Mitglieder in der Einsatzabteilung, 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 15 ehemalige Aktive, 15 Musikerinnen und Musiker, sowie 147 Fördernde. Im vergangenen Jahr rückte die Ortsfeuerwehr Adelheidsdorf zu 34 Einsätzen und Übungen aus. Einige Posten wurden im vergangenen Jahr personell. Auch wurden einige Gerätschaften erneuert und ein neues Fahrzeug abgeholt. An diesem findet aktuell intensive Ausbildung statt, sodass es in naher Zukunft in Dienst gestellt werden kann. Der gesamte Jahresbericht lässt sich unter der Homepage ortsfeuerwehr-adelheisdorf.de abrufen. Bei den anschließenden Wahlen wurde Tim Wicke zum neuen Kassenprüfer gewählt. Im nächsten Tagesordnungspunkt standen Beförderungen und Ehrungen an. Silke Heße wurde für über 10-jährige Tätigkeit als Musikzugführerin durch den stellvertretenden Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Dirk Heindorff mit der Verdienstmedaille in Bronze der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ausgezeichnet. Ebenfalls erhielt sie für weitere drei Jahre eine Ernennungsurkunde zur Ortsmusikzugführerin Der Punkt der Beförderungen gestaltete sich besonders, da im vergangenen Jahr durch das Inkrafttreten der neuen Feuerwehrverordnung die Dienstgrade in Niedersachsen vollständig geändert wurden. Hierdurch erhält jedes Mitglied der Einsatzabteilung, der Alters- und Ehrenabteilung und des Musikzuges einen neuen Dienstgrad, beziehungsweise veränderte Dienstgradschlaufen. Neben der ohnehin notwendigen Umstellung wurden folgende Mitglieder im Dienstgrad befördert: - Sabrina Sieling zur Oberfeuerwehrfrau - Benny Bruhnke zum Oberfeuerwehrmann - Leon Holland-Letz zum Oberfeuerwehrmann - Andreas Prill zum Brandmeister - Dominik Völz zum Brandmeister Nachdem es zum Ende der Veranstaltung keine Anträge mehr gab, konnte Olaf Rebmann die Sitzung nach etwas mehr als drei Stunden schließen, und bedankte sich bei allen für die gute Zusammenarbeit

