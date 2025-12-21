Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen

FW Wathlingen: Übungen und Ausbildung als Grundlage der Einsatzbereitschaft

Wathlingen (ots)

Regelmäßige Übungsdienste sind ein zentraler Bestandteil der Arbeit der Ortsfeuerwehr Wathlingen. Sie stellen sicher, dass Abläufe gefestigt werden, Handgriffe sicher sitzen und Einsatzkräfte auch in anspruchsvollen Situationen schnell, koordiniert und sicher handeln können.

Die Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen ist dauerhaft gewährleistet und ein fester Bestandteil des Feuerwehrdienstes. Zusätzlich entstehen immer wieder Aufwendungen für ergänzendes Ausbildungsmaterial, besondere Übungsszenarien oder weiterführende Qualifizierungsmaßnahmen, die über die regulären Mittel hinausgehen.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wathlingen unterstützt die Feuerwehr genau an diesen Stellen. Ziel des Vereins ist es, den Übungs- und Ausbildungsdienst sinnvoll zu ergänzen und die Weiterentwicklung der Feuerwehr im Rahmen seiner Möglichkeiten zu fördern.

Der Förderverein wird durch Mitgliedsbeiträge und Spenden getragen. Bereits ein Mindestjahresbeitrag von 12 Euro leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Feuerwehrarbeit.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die den Förderverein unterstützen möchten, können sich per E-Mail an FoerdervereinFF-Wathlingen@t-online.de wenden.

Text: Fabrice Weiß, Ortsfeuerwehr Wathlingen

Original-Content von: Feuerwehr Samtgemeinde Wathlingen, übermittelt durch news aktuell