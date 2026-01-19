Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Pedelec-Diebstahl: Wer kennt diese Männer?

Geldern (ots)

Zwei unbekannte Täter entwendeten am 15. September 2025 zwischen 18:25 und 18:30 Uhr vor einem Supermarkt in Geldern ein Pedelec. Die beiden Männer näherten sich fußläufig aus dem Bereich Mühlenweg und trugen das verschlossene Pedelec, das am Fahrradständer abgestellt war, weg. Fotos der Täter sind im Fahndungsportal der Polizei unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/192080

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Identität der beiden abgebildeten Personen machen? Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell