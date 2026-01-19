Goch (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Januar 2026) um kurz nach Mitternacht war ein 18-Jähriger aus Kleve zu Fuß auf der Brückenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 wurde er von zwei ihm unbekannten jungen Männern angesprochen. Einer der Täter verlangte die Herausgabe von Geld, dieser Aufforderung kam der 18-Jährige aber nicht nach. Stattdessen wollte er mit seinem Mobiltelefon die Polizei ...

