Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Audi A3 mit dem Kennzeichen E-QV 2948 gestohlen
Polizei sucht Zeugen

Kleve-Warbeyen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag (11. Januar 2026) und Freitag (16. Januar 2026) haben unbekannte Täter einen blauen Audi A3 gestohlen, der auf der Straße Hermesplatz geparkt war. Der etwa 29-jährige Wagen trug des Essener Kennzeichen E-QV 2948. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können oder den Audi gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

