Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Unbekannte gehen 18-Jährigen an

Zeugen gesucht

Goch (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Januar 2026) um kurz nach Mitternacht war ein 18-Jähriger aus Kleve zu Fuß auf der Brückenstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 wurde er von zwei ihm unbekannten jungen Männern angesprochen. Einer der Täter verlangte die Herausgabe von Geld, dieser Aufforderung kam der 18-Jährige aber nicht nach. Stattdessen wollte er mit seinem Mobiltelefon die Polizei rufen. Der Täter versuchte daraufhin das Handy an sich zu reißen, es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der zweite Täter traktierte den jungen Mann mit Faustschlägen, der 18-Jährige wurde dabei verletzt. Anschließend flüchteten die Unbekannten ohne Beute auf E-Scootern.

Laut Aussage des 18-Jährigen waren beide etwa 1,80m groß und zwischen 16 und 19 Jahre alt. Weiterhin werden die Täter wie folgt beschrieben: Täter 1:

- Beige Base-Cap der Marke "Gucci" - Schwarze Jacke - Blaue Jeans - Blonder Oberlippenbart

Täter 2:

- Schwarze Weste - Schwarzer Pullover - Jogginghose - Schwarze Sneaker der Marke "Nike Airforce"

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den beschriebenen Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell