Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Transporter in Ovelgönne alleinbeteiligt verunfallt +++ Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Delmenhorst (ots)

Im Rahmen der Unfallaufnahme zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall in der Popkenhöger Straße in Ovelgönne konnte am Montag, 12. Januar 2026 gegen 19:00 Uhr, festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 32-Jähriger aus Brake mit seinem Transporter die Popkenhöger Straße in Richtung Brake. Dabei verlor er aufgrund von Glätte die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn hab. Sein Transporter kam im neben der Fahrbahn befindlichen, wasserführenden Graben zum Liegen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die eingesetzten Beamten stellten während der anschließenden Unfallaufnahme Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers fest. Einen Atemalkoholtest lehnte dieser jedoch ab, sodass eine Blutentnahme durch die Beamten angeordnet wurde.

Im Nachgang konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der 32-Jährige nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Gegen den Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

