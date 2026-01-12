PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand mehrerer Fahrzeuge im Gewerbegebiet in Ganderkesee +++ hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Zu einem brandübergreifenden Feuer mehrerer Transporter kam es am Montag, 12. Januar 2026, gegen 06:20 Uhr, auf einem Firmengrundstück in der Atlasstraße in Ganderkesee.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Transporter kurz nach dem Start, noch auf dem Firmengrundstück, in Brand. Der Transporter-Fahrer befand sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung am Heck des Fahrzeuges und belud den Transporter. Trotz sofort eingeleiteter Löschversuche konnte das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden. Schließlich griffen die Flammen auf zwei geparkte, nebenstehende Transporter über.

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee bekam den Brand unter Kontrolle und verhinderte, dass Personen verletzt wurden.

Die drei brandbetroffenen Transporter wurden durch das Feuer gänzlich zerstört. Durch die Hitze des Feuers sind zwei weitere Transporter beschädigt worden.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt.

Zur Brandursachenermittlung wurde der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

